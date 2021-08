Beautiful, le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2021

Brooke, che ha trovato Shauna sul letto di Ridge, chiede a lui una spiegazione e si trova lei a dover spiegare per quale ragione ha detto a Bill che lo amerà per sempre. Ridge continua a restare profondamente ferito da quelle parole, ma per Brooke la loro relazione non può finire lì e lo invita a lottare per salvarla. Brooke, cerca, ancora una volta, di recuperare il suo rapporto con Ridge.