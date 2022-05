Beautiful, le trame dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Mentre guida verso casa con Bill, Liam investe un uomo. Scesi dall'auto, scoprono che si tratta di Vinny, appena uscito di prigione su cauzione. Vinny muore e Liam sviene per lo choc. Il padre allora, lo carica privo di senti in automobile e fugge via, per evitare che Liam finisca in prigione. Al risveglio di Liam, Bill gli impedisce di tornare sul posto per chiamare i soccorsi che ormai non servono più e gli intima di non dire mai niente a nessuno dell'accaduto.