Beautiful, le trame dal 30 settembre al 5 ottobre 2024

Brooke dice al figlio che amerà per sempre Ridge, ma intende rispettare il patto e dichiara di aver piena fiducia nella sua amica Taylor. Afferma di essere molto più serena adesso che i litigi tra loro sono finiti e grazie all'evidenza che tutto questo si riverberi positivamente su entrambe le famiglie di Ridge. Nel frattempo, però, Taylor è a "Il Giardino" e sta cercando di convincere Deacon a provare a tornare con Brooke avendo osservato la grande sintonia che li lega e non solo per il fatto di avere una figlia in comune. Insiste talmente tanto che si ritrova dover smentire il sospetto di Deacon e cioè che lo faccia per avere via libera con Ridge. Taylor smentisce, ma conferma di amare Ridge e che lo amerà per sempre. Nonostante qualche tentennamento, nella testa di Deacon, si è ormai riaccesa la speranza di poter coronare il suo sogno di una vita con la madre di sua figlia.

Finn conclude la sua visita a Sheila ribadendo con forza che non c'è alcuna speranza che possa mai perdonarla per ciò che ha fatto e che mai ci sarà alcun rapporto tra loro e tantomeno con Steffy e con il nipotino Hayes. In un ennesimo colloquio tra i due fratelli, Wyatt cerca di rassicurare Liam e di convincerlo a non farsi ossessionare da Thomas perché è vero che rappresenta una minaccia costante, ma Hope scapperebbe al primo allarme dopo tutto ciò che hanno vissuto a causa sua. Liam però teme che, come in passato, la moglie si faccia manipolare e decide di avere un confronto diretto con Thomas.

Alla Forrester, Thomas e Hope stanno ultimando un abito, l'atmosfera è collaborativa e molto affettuosa. Persino la modella, prima di congedarsi, si complimenta con loro per la serenità ritrovata e i due non posso che esserne molto compiaciuti. Brooke ascolta lo scambio di battute tra loro, poi entra in ufficio. Una volta rimaste sole, Brooke confessa a Hope di essere molto preoccupata del rapporto troppo intimo che si è creato tra loro e che Hope possa mettere in pericolo il suo equilibrio familiare e il suo matrimonio. Liam raggiunge Thomas e si complimenta del successo che sta avendo la collezione da lui disegnata per "Hope For the Future", ma allo stesso tempo, e nonostante le rassicurazioni di Thomas di aver superato l'ossessione per Hope e di rispettare ormai il loro matrimonio, lo avverte che non abbasserà mai la guardia.