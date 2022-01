Beautiful, le trame dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Shauna cerca di convincere Eric a perdonare sua moglie. Liam dice a Steffy di essersi sbagliato: non era Hope quella che visto baciare Thomas, ma il suo manichino. Shauna cerca di convincere Eric a perdonare sua moglie. Liam dice a Steffy di essersi sbagliato: non era Hope quella che visto baciare Thomas, ma il suo manichino. Thomas è in sala operatoria e Ridge aspetta notizie dell'intervento, assieme a Hope. Ridge continua a ripetere a Hope quanto le sia grato per aver soccorso Thomas e in generale per essergli stata vicina e per volergli bene, nonostante tutto. Shauna cerca di convincere Eric a tornare con Quinn; non sa che Quinn, nascosta dietro a una pianta, sta ascoltando tutto.