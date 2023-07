Beautiful, le trame dal 31 luglio al 6 agosto 2023

Brooke chiede a Taylor se intenda lasciarle spazio per riconciliarsi con il marito e per quanto ancora intenda rimanere sotto il suo tetto, ma Taylor le risponde che lei e Ridge hanno bisogno di tempo per gestire i problemi della figlia, senza escludere che possa rinascere una relazione tra loro. Brooke accusa Taylor di usare quello che è successo a Steffy per riavvicinarsi a Ridge.