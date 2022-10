Beautiful, le trame dal 31 ottobre al 5 novembre 2022

In ufficio, Carter vuole sapere da Quinn come sia andato il ritorno a casa, anche Wyatt vuole saperlo e ammonisce la madre di non rovinare tutto. Finn si scusa ancora con Steffy per aver permesso a Sheila di entrare a casa loro per vedere il nipotino, ma Steffy non se la sente di andare in tribunale finché quella donna non sarà uscita dalle loro vite.