Beautiful, le trame dal 4 al 10 settembre 2023

Quinn invita Bridget al Club per parlarle della salute di Eric, ma scopre che i campi di pickleball sono momentaneamente chiusi per manutenzione. Carter sta per sposare Paris, nonostante Ridge tenti ancora di dissuaderlo e nonostante i suoi stessi dubbi. Paris sta finendo di prepararsi per la cerimonia insieme a Hope, quando arriva Grace, che tenta un'ultima volta di convincerla a non sposare Carter.