Beautiful, le trame dal 4 al 9 dicembre 2023

Con grande lucidità Thomas cerca di far capire a Hope quanto sia importante per il bambino crescere con il padre, ammettendo di aver avuto tanti problemi in passato, ma sapendo di stare meglio. Thomasà invita Hopeà a casa Forrester in modo che possa sincerarsi di quanto Douglas stia bene con il padre. Lei accetta, ma Liamà confessa a Brookeà di soffrire nel saperla sola con Thomas.