Beautiful, le trame dal 4 al 9 marzo 2024

Nessuno, tranne Deacon, sa che Sheila è ancora viva e che ha tutta l'intenzione di inseguire i suoi obiettivi di rivalsa per un passato che lei ricorda ben diversamente. Alla Forrester, tutto è pronto per l'anteprima della collezione della linea "Hope for the Future". Steffy e Katie intrattengono i giornalisti e gli acquirenti. Mentre Thomas e Zende danno gli ultimi ritocchi agli abiti e danno indicazioni alle modelle, Carter flirta con Katie.