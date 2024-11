Beautiful, le trame dal 4 al 9 novembre 2024

Brooke e Ridge vorrebbero avvicinarsi, ma sentono gli sguardi dei loro figli addosso, anche se Steffy rassicura il padre che mai più lei e suo fratello cercheranno di influire sulla sua vita sentimentale. Intanto Hope continua a sentirsi irresistibilmente attratta da Thomas, ma sentendosi osservata soprattutto da sua madre e da Steffy, cerca di controllare i suoi impulsi mentre le sue fantasie si fanno sempre più difficili da ignorare. Liam e Finn prendono bonariamente in giro R.J. perché è oggetto degli sguardi di ammirazione delle ragazze che si allenano nella palestra della terrazza della Forrester Creations. Poi il discorso si focalizza su Hope e sulla trasferta di lavoro in Italia. Liam è preoccupato, ma secondo gli altri due, Thomas è davvero cambiato, i segnali ci sono tutti. Liam non ne è convinto, per lui Hope corre ancora dei rischi standogli vicino.

Sul jet in volo per Roma, l'eccitazione per l'imminente atterraggio è contagiosa. Thomas si complimenta con Carter per aver ottenuto il permesso di realizzare il servizio fotografico in uno dei luoghi storici più suggestivi della capitale. Steffy punzecchia Hope, mentre Brooke decanta a Ridge il romanticismo della città eterna. Finn suggerisce a Liam di fare una sorpresa a Hope, presentandosi a Roma in un'occasione professionale così importante per lei per dimostrarle quanto realmente lui tenga a lei. Anche R.J. insiste che così potrà vedere le cose da una prospettiva diversa. Liam, dapprima incerto, alla fine accetta entusiasta il suggerimento: andrà a Roma.

Sulla terrazza che si affaccia su piazza Navona, fervono i preparativi per il servizio fotografico. Brooke ricorda a Ridge che la magia della città lo travolgerà. Hope ringrazia ancora Thomas per la dedizione e l'impegno messi nel lavoro e per aver reso possibile l'avverarsi del suo sogno. Steffy, in disparte, continua a tenerli d'occhio. I rappresentanti della Forrester Creations in trasferta a Roma per il lancio internazionale di "Hope for the Future" si preparano all'evento con gli ospiti italiani immersi nelle meraviglie della Città Eterna. La frenesia dell'attesa dell'anteprima e le bellezze di Roma coinvolgono i sentimenti di tutti. Hope riempie di complimenti Thomas, esalta la sua capacità di capire e elevare le sue intuizioni e il loro rapporto diventa sempre più stretto.