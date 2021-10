Beautiful, le trame dal 4 al 9 ottobre 2021

Liam reagisce in maniera spiazzante alla notizia che tra Steffy e il dottor Finnegan ci sia del tenero. Per fugare le sue ansie, Liam va da Steffy, ma la trova profondamente addormentata in seguito all'assunzione di altri antidolorifici. Hope e Thomas sperano che nasca un sentimento tra Steffy e il dottor Finnegan così Liam penserebbe di meno a Steffy e di più alla sua famiglia.