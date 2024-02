Beautiful, le trame dal 5 al 10 febbraio 2024

Ridge, esasperato, lascia definitivamente Brooke e corre da Taylor chiedendole di tornare insieme; lei accetta e i due si baciano. Thomas ripensa al suo inganno: ha usato una app per clonare la voce di Brooke ed è stato lui stesso a chiamare gli assistenti sociali per far ricadere la colpa su di lei, allontanandola definitivamente dal marito. Steffy torna a Los Angeles.

Ridge e Taylor restano soli ad Aspen e festeggiano la loro rinnovata unione. Anche Brooke torna a casa, distrutta dal dolore, e non riesce a farsi una ragione del perché Ridge l'abbia lasciata. Bill, informato da Othello di ciò che è avvenuto ad Aspen, si precipita a casa di Brooke, per starle vicino, ma con la chiara intenzione di riconquistarla, visto che Katie ha messo in chiaro che non intende tornare con lui.