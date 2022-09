Beautiful, le trame dal 5 all’11 settembre 2022

Brooke non nasconde a Quinn la sua soddisfazione nel vederla andare via da casa Forrester. Zende apprende della storia tra Quinn e Carter e che Zoe starà via a lungo. Paris chiede a Zende se ora potrebbe interessarle Zoe, ma lui vuole Paris. Bill, Katie e Ridge, vengono a sapere che Justin aveva rapito e rinchiuso Thomas affinché non rivelasse che la morte di Vinny era stato un suicidio.