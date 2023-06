Beautiful, le trame dal 5 all’11 giugno 2023

Sheila si difende da Thomas che insiste nel considerarla responsabile della tragedia in cui sono stati coinvolti Steffy e Finn e poi fugge, inseguita da Taylor, preoccupata per lei. Subito dopo, Sheila decide di togliersi la vita per raggiungere Finn, ma Taylor cerca di convincerla a non farlo.

Steffy è tra la vita e la morte e i suoi cari attendono che si svegli con il fiato sospeso. In una drammatica prova di forza e coraggio, Taylor e Sheila si salvano la vita reciprocamente.

Dopo una intensa supplica di Ridge alle sfere celesti, Steffy riprende gradualmente a connettere con l'esterno. La gioia dei suoi familiari non è condivisa da Sheila, evidentemente terrorizzata che Steffy possa rivelare quanto è accaduto. Ridge, Taylor e Thomas sono in ospedale con Steffy, che ha ripreso conoscenza.