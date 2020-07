Beautiful, le trame dal 6 al 10 luglio 2020

Thomas dice a Xander, Zoe e Flo che né Steffy né Hope dovranno mai sapere che Phoebe è in realtà Beth. Brooke è preoccupata per Hope.

Thomas mette in guardia Flo, Xander e Zoe sulle terribili conseguenze se dovessero rivelare a Hope, Liam o Wyatt la verità su Beth.

Bill e Katie fanno visita a Liam e Steffy e alle bambine per assicurarsi che stiano bene, e manifestano la loro ammirazione per il gesto di Hope.

Bill va a trovare Steffy e Liam con Katie e chiede scusa a suo figlio. Brooke mette in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas.

Venerdì 10 luglio

Wyatt e Flo vanno a casa di Liam e Steffy per trascorrere un pomeriggio in spiaggia, e in quel momento Flo rivede Phoebe.