Beautiful, le trame dal 6 al 12 giugno 2022

Hope chiede consiglio a Finn su come perdonare il tradimento di Liam, ma in realtà è già sulla buona strada per riuscirci e aspetta Liam per pranzo. Il marito, però, disdice l'appuntamento. È distrutto: sa di non poter tacere di aver ucciso Vinny e vorrebbe denunciare l'accaduto alla polizia, ma Bill cerca di convincerlo a non farlo e, appurato che sul luogo dell'incidente non ci sono telecamere, ha già fatto sparire qualsiasi indizio.