Beautiful, le trame dal 6 al 12 maggio 2024

Nella sala visite della prigione, Sheila cerca di convincere Bill della sincerità dei sentimenti che prova per lui. Taylor va a trovare la sua ex-nemica Brooke per gioire insieme a lei per l'imminente testimonianza di Steffy e Finn contro Sheila.

Deacon va a trovare Sheila in carcere, convinto che stia per essere condannata e le promette di non abbandonarla mai. Mentre Steffy e Finn stanno per essere chiamati dal giudice, Bill li avvicina per ribadire i rischi che corre Taylor se testimonieranno contro Sheila.

Bill ribadisce a Finn e Steffy che se testimonieranno contro Sheila lui denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima. Brooke e Taylor pranzano insieme e provano abiti come due grandi amiche, aspettando la sicura condanna di Sheila.