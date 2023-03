Beautiful, le trame dal 6 all’11 marzo 2023

Parlando con Deacon e Hope, Brooke dice di essere convinta che Taylor, dopo tutti questi anni, sia ancora innamorata di Ridge. Ridge si sfoga con Taylor riguardo alla situazione con Deacon e Taylor gli dice che lei è sempre lì per lui e che non ha mai smesso di amarlo. Steffy esalta sua madre, Taylor, e cerca di risvegliare l'interesse di Ridge verso l'ex moglie. Taylor potrebbe essere la fortuna di Deacon, se la sua presenza mettesse in crisi il matrimonio di Brooke e Ridge. Sheila invidia la posizione di Deacon, ormai accolto a casa Forrester, mentre lei non può nemmeno vedere Finn. Brooke offre un ramoscello d'ulivo a Taylor e le chiede di lasciare i contrasti al passato e di diventare amiche.