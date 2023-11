Beautiful, le trame dal 6 all’11 novembre 2023

Thomas si sente pronto ad avere un ruolo maggiore nella vita di Douglas e con il sostegno di Taylor, Steffy e Ridge, chiede e ottiene da Eric il permesso di trasferirsi a casa sua per far frequentare più assiduamente al figlio la vera dimora dei Forrester. La possibilità che l'assetto di vita di Douglas cambi, sconvolge Hope, rosa dai dubbi, ma Brooke è pronta a lottare perché le cose rimangano come sono. Nel frattempo, Bill e Li scoprono di avere molte cose in comune. Brooke non riesce a parlare di Douglas con Ridge, perché lui le confessa di aver baciato Taylor a Montecarlo.