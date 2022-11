Beautiful, le trame dal 7 al 12 novembre 2022

Carter e Quinn sono increduli e disorientati al pensiero di poter stare insieme con il consenso di Eric tanto che decidono di soprassedere. Donna si lascia andare e dichiara alle due sorelle che Eric è l'uomo della sua vita. Mentre Carter rimugina sulla proposta di Eric, Quinn lo raggiunge e lo informa che l'atteggiamento del marito non è cambiato: non ha nulla in contrario sul fatto che loro due si frequentino. Steffy e Finn dicono a Hope e Liam di essere determinati a tener lontana Sheila dalle loro vite, perché la ritengono pericolosa per la famiglia Forrester e sono consapevoli che stia mettendo in atto una strategia per raggiungere i suoi scopi.