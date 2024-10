Beautiful, le trame dal 7 al 12 ottobre 2024

Dopo aver ricevuto una chiamata di Hope per informarlo che rimarrà di nuovo a lavorare fino a tardi con Thomas, Liam si sfoga con Steffy che però gli rivela una sua scomoda convinzione: è Hope la causa della tensione che lui avverte tra la moglie e Thomas, perché è lei in questo caso a essere attratta da lui. Non tollerando che la moglie faccia le ore piccole per lavorare con Thomas, Liam ha l'ennesima crisi d'ansia alimentata dagli ossessivi sospetti che nutre verso di lui. Steffy si sente allora costretta a mettere in guardia il padre di sua figlia, a cui è legata da un grande affetto.

Secondo Steffy, Hope sembra provare da qualche tempo dei sentimenti per Thomas e quindi la fonte di tutte le tensioni potrebbe essere proprio lei e non il fratello. Liam rifiuta con violenza questa convinzione di Steffy e difende a spada tratta la moglie; ma Steffy insiste di aver colto ripetuti segnali di quanto afferma e lo invita ad avere un confronto sincero con Hope. Nel frattempo, Brooke e Taylor hanno una civile, ma tesa, discussione perché Taylor accusa Brooke di non averle detto tutta la verità su quello che lei pensa veramente di suo figlio e che la credeva una amica sincera, ma che ora comincia a dubitarne.

Brooke, seppur amareggiata, pensa solo al benessere della figlia e non cede di un millimetro ribadendo i suoi dubbi sull'opportunità che i due lavorino a così stretto contatto. Hope intanto confida a Thomas le sue difficoltà con Liam e lui la invita a correre da lui per avere un chiarimento. Tornata a casa però, trova Liam sconvolto che le riferisce ciò che Steffy sospetta di lei. Liam, sconvolto, riferisce a Hope le accuse di Steffy che è fermamente convinta che Hope provi una forte attrazione per Thomas e che questo rappresenti un grave pericolo per l'equilibrio mentale del fratello, tanto faticosamente riconquistato.