Beautiful, le trame dal 7 al 13 giugno 2021

Liam, Hope e il piccolo Douglas tornano a casa felici. Liam ormai ha stabilito una grande complicità con il bambino e insieme chiedono a Hope di sposare Liam. Bill racconta a Wyatt quello che gli ha riferito Liam riguardo a Thomas all'altare con Zoe: lui le ha dato il ben servito, dopo che è apparsa Hope, vestita da sposa, con Douglas! Ridge si scusa con Brooke per non averla ascoltata in merito all'ossessione di Thomas.