Beautiful, le trame dal 9 al 14 gennaio 2023

Liam e Steffy vengono messi al corrente da Hope e Finn del fatto che Deacon e Sheila sembravano molto innamorati. Per Steffy e Liam si tratta solo dell'ennesima messinscena. Quinn racconta a Shauna della serata con Eric. Anche se Eric non è riuscito a fare l'amore con Quinn, lei ritiene comunque che sia stato un segnale positivo di ripresa e vuole sperare in un nuovo inizio. Eric confessa a Donna che solo con lei riuscirebbe a fare l'amore.