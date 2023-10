Beautiful, le trame dal 9 al 14 ottobre 2023

Liam e Hope ora sanno che Finn è vivo, ma non riescono a informare Ridge e Taylor che sono in viaggio per Montecarlo, nè a comunicare con Bill e Finn che tentano a loro volta di raggiungere Steffy con il jet privato della Spencer. Finn cerca di chiamare Steffy, ma c'è sempre la segreteria telefonica. Liam e Hope raccontano tutto ciò che sanno del ritrovamento di Finn a Brooke, Erice a Thomas.