Beautiful, le trame dal 9 al 15 agosto 2021

Quinn non riesce a spuntarla con Eric: lui non vuole che il figlio faccia coppia con Shauna e quando arriva Ridge e annuncia di essere tornato da Brooke, Eric esulta. Ma ormai è tutto combinato: Quinn ha invitato Shauna, che arriva quando c'è anche Ridge e a lui ricorda il matrimonio tra loro celebrato a Las Vegas lasciando tutti a bocca aperta. Brooke non può andare a New York per i troppi impegni lavorativi di Bridget e confida a Donna che la sua unica consolazione è il fatto di poter restare con Ridge, con il quale si è appena riconciliata.