Beautiful, le trame dal 9 al 15 dicembre 2019

Alla clinica di Catalina, Hope e Liam sono devastati per la perdita della loro piccola Beth. Tutti cercano di capire come possa essere successo.

Per Hope e Liam si consuma il dramma per una serie di complicazioni durante il parto. Tutti circondano Liam e Hope cercando di dare loro un po' di conforto.

giovedì 12 dicembre

Reese si sente tremendamente in colpa per l'accaduto, si capisce che è ricattato, che deve dei soldi a qualcuno e che teme per la figlia.