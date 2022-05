Beautiful, le trame dal 9 al 15 maggio 2022

Steffy sta per partire per Parigi perché non vuole che Finn si sobbarchi il peso di un bambino non suo. Ma Finn, avvertito da Ridge, va da lei e cerca di fermarla, dicendole quanto sia grande il suo amore per lei.

Thomas è andato da Hope per rivelarle l'incredibile scoperta che ha fatto: Vinny ha falsificato i risultati del test di paternità. Ridge dice a Brooke quello che sta succedendo e quanto sia fiero di sua figlia che si sacrifica per amore.