Beautiful, le trame dal 9 al 15 settembre 2024

Sheila vorrebbe rivedere suo figlio Finn e ha chiesto un incontro con lui, come suo medico curante dato che è stato lui a salvarla in ospedale dall'attacco cardiaco. E ha chiesto anche un incontro con una persona che dovrebbe aiutarla a uscire di prigione. Chi potrà mai essere? Subito dopo aver incontrato Mike, Sheila riceve in prigione la visita di un uomo misterioso che altri non è che Jack Finnegan, avvocato penalista nonchè padre di Finn. Sheila gli ha scritto nella speranza che possa aiutarla a trovare uno stratagemma per farla uscire di prigione, oltre a fare da tramite con il figlio per ricostruire un rapporto con lui.

Jack è pieno di rancore nei confronti di Sheila che ha distrutto il suo matrimonio con Li e il suo rapporto con il figlio con le sue rivelazioni sulle origini di Finn frutto di una relazione clandestina con lei e non di una semplice adozione. Intanto negli uffici della Forrester, Carter confida ad Eric di essere in ansia perché Katie, la donna che ama e con la quale ha iniziato una relazione, è andata a pranzo a casa di Bill Spencer.

Carter teme che Bill possa convincere Katie a tornare con lui. Eric non è di questo parere e cerca di tranquillizzarlo. Bill ricorda a Katie i tanti momenti felici della loro vita insieme, sperando di riunire finalmente la sua famiglia. Sheila ha ricevuto la visita di Jack Finnegan in prigione e cerca di tirarlo dalla sua parte ricordandogli la loro appassionata relazione clandestina e facendogli pesare la sua solitudine, dopo la fine del suo matrimonio con Li e l'allontanamento dal figlio Finn.