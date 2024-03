Beautiful, le trame dall’11 al 16 marzo 2024

Bill cerca di consolare Brooke e fa di tutto per riconquistarla. Deacon e Sheila vivono di nascosto una serata romantica a "Il Giardino".

Thomas tenta di baciare Hope che lo respinge ricordandogli di essere sposata e gli chiede di assicurarle che non succederà più. Lui si scusa, dando la colpa alle forti emozioni della giornata e la prega di non fare parola del suo errore.

Brooke raggiunge Ridge alla Forrester e, dopo aver condiviso la gioia per i successi dei rispettivi figli, cerca senza successo di farsi spiegare perché abbia deciso di lasciarla all'improvviso per mettersi con Taylor. Hope torna a casa proprio quando Liam, non riuscendo a raggiungerla al telefono, stava per andare a cercarla da Eric.