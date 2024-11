Beautiful, le trame dall’11 al 16 novembre 2024

Hope aveva invitato Liam ad accompagnarla all'ultimo minuto, ma forse, come suggerisce Bill, lei pensava che suo marito non desiderasse aggregarsi a causa della presenza di Thomas. Nel frattempo, a Roma, ha inizio la conferenza stampa, durante la quale Hope elogia Thomas e riconosce il suo talento come stilista e il suo impegno nel farsi anche lui promotore del messaggio di carattere sociale che la sua linea di moda da sempre porta avanti. I Forrester e Hope concludono la conferenza stampa dell'anteprima. Dopo il grande successo, Steffy si avvicina a Hope e le riconosce grandi meriti, oltre a scusarsi per aver dubitato della sua lealtà nei confronti del marito. Hope ne è molto contenta e, mentre Steffy rimane a organizzare la partenza, lei e Thomas decidono di festeggiare andando a fare una passeggiata per la città.

Brooke, Ridge e Carter si danno appuntamento alla villa dei Cavalieri di Malta sull'Aventino. Ilaria, una loro amica italiana, ha raccontato che guardando dal buco della serratura vedranno il loro destino e il loro futuro. Liam è ancora sul jet assieme al padre e si preoccupa per il ritardo. Dice a Bill di essersi pentito per aver trattato Hope con sfiducia. Bill lo rassicura, convinto che quando arriverà a Roma, Hope lo accoglierà a braccia aperte e faranno pace. Quando finalmente il jet atterra, Bill prosegue per Montecarlo e Liam viene portato dall'autista direttamente a piazza Navona. Non trova Hope, ma Steffy che gli racconta di essersi ricreduta su Hope e che gli spiega che dopo tante emozioni la moglie è andata a fare una meritata escursione in città.

Liam comincia a fare il giro dei monumenti e tutte le volte, manca di poco Thomas e Hope che sono passati poco prima. Finalmente li scorge dal basso mentre stanno ammirando il Colosseo. Ma con grande shock di Liam, Hope, che ovviamente non si è accorta della sua presenza, bacia Thomas all'improvviso con grande passione. Intanto Brooke sta cercando di raggiungere Ridge e Carter, ma si perde, prima nel Giardino degli Aranci, poi nel terreno della villa dei Cavalieri di Malta, proprio mentre Ridge si è convinto a guardare dal buco della serratura. A Los Angeles, in attesa del ritorno della moglie, conclusi gli impegni professionali a Roma, Finn ringrazia vivamente Taylor per l'aiuto che lei gli ha dato con i bambini e lei si ritrova a confidare al genero i suoi timori riguardo al probabile riavvicinamento tra Ridge e Brooke.