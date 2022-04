Beautiful, le trame dall’11 al 17 aprile 2022

Finn dice a Steffy di voler rimanere con lei in ogni caso, anche se non sa quale sarà il suo ruolo nella famiglia. Hope invece è furiosa con Liam e lo accusa di aver rovinato tutto. Nel frattempo, Brooke, Ridge e Thomas ignorano ancora la notizia e Thomas rassicura il padre e Brooke sul fatto che non cercherà di riconquistare Hope anche se il figlio dovesse essere di Liam.

Vinny va a trovare Thomas e lo esorta a cogliere l'occasione nel caso in cui il bambino non fosse di Finn. Liam dice a Hope di aver commesso il suo più grande errore nel dubitare di lei. Steffy annuncia a Brooke e a Ridge di aspettare il figlio di Liam.