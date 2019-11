Beautiful, le trame dall’11 al 17 novembre 2019

Alla Forrester, Hope e Brooke pensano che sarebbe meglio se Taylor lasciasse la città. Mentre Taylor è in visita dalla sua dottoressa, incontra Reese.

Steffy ha invitato la madre a trasferirsi da lei perché possa occuparsi di Kelly, e Brooke, preoccupata, va da Bill per convincerlo a denunciare Taylor.

giovedì 14 novembre

Hope non solo è preoccupata per le possibili conseguenze dello stato mentale di Taylor, ma è anche gelosa perché Liam è in sintonia con Steffy.