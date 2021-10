Beautiful, le trame dall’11 al 17 ottobre 2021

Steffy, accusata di essere dipendente dagli oppiacei, grida con dolore di non essere una drogata. Intanto Thomas e Ridge, a casa di Steffy, cercano di capire cosa sia successo. Brooke non risponde al telefono e Ridge esce per cercare Steffy. Hope è categorica: finché Steffy non sarà guarita, non riavrà sua figlia! Steffy ha un grave problema di dipendenza da farmaci, ma vuole assolutamente che sua figlia torni a casa con lei. Hope, Liam e Brooke, si oppongono, non ritenendola in grado di prendersi cura della bambina.