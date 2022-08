Beautiful, le trame dall’8 al 14 agosto 2022

Paris sta per rivelare alla sorella della tresca tra Quinn e Carter, ma una telefonata le interrompe e Zoe esce per un'urgenza. Risoluta a salvare il suo matrimonio con Eric, Quinn raggiunge Paris e la scongiura di non rivelare niente a Zoe. Wyatt e Flo parlano di Liam e di Bill. A Wyatt sembra molto strana la coincidenza che Vinny sia stato travolto proprio dall'auto di Liam.

Nel parlatorio del carcere, Liam giura a Thomas che si è trattato di un incidente, ammette di aver sbagliato a tacere e gli chiede di prendersi cura di Hope e dei ragazzi perché nell'eventualità che sia condannato resterà in prigione per molto tempo. Carter e Quinn cercano di porre rimedio alla scoperta della loro fugace relazione da parte di Paris provando a convincerla a non dire nulla a Eric e a Zoe.