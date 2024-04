Beautiful, le trame dall’8 al 14 aprile 2024

Sheila si nasconde a casa di Deacon, il quale, preoccupato di essere coinvolto, le consiglia di costituirsi, perché lei non ha più via d'uscita. Hope comunica a Thomas tutta la sua rabbia e la sua delusione per le cose orribili che ha fatto contro Brooke.

A nulla servono i tentativi di Thomas per giustificarsi delle sue malefatte contro Brooke e in cui ha coinvolto persino Douglas. Brooke non nasconde a Carter che lei sarebbe felice se lui e Katie si mettessero insieme. Bill fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare con lui.