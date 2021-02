Beautiful, le trame dall’8 al 14 febbraio 2021

06 Febbraio 2021 | 14:30 di Redazione Sorrisi

Ecco cosa succede nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 8 a domenica 14 febbraio alle 13.40.



Lunedì 8 febbraio La cisterna è stata svuotata dell'acido e pulita; l'acido è stato mandato in altro luogo di lavoro e, mentre Ridge esprime un doloroso mea culpa per aver troppo difeso il figlio, Brooke e Hope si guardano con complicità, forse pensando che non ci sono prove di quanto è successo con Thomas. Ridge cerca disperatamente Thomas, Brooke cerca di convincere Hope a non dire nulla, convinta che l'acido abbia cancellato ogni traccia di Thomas.

Martedì 9 febbraio Hope, piena di sensi di colpa, decide che vuole confessare tutto a Ridge e alla polizia. Alla fine sembra che Thomas sia vivo (ma potrebbe trattarsi di un sogno).

mercoledì 10 febbraio Shauna va a trovare Ridge e lo coglie pensieroso. Lui le confida tutti i suoi problemi che riguardano soprattutto Thomas che non riesce a trovare e che non risponde al telefono. Nel frattempo riceve una telefonata da Brooke che lo avverte che lo raggiungerà per parlargli del figlio.

giovedì 11 febbraio Thomas, all'insaputa di Brooke, va da Hope, sconvolta di rivederlo e di saperlo vivo e, dopo averle raccontato come si è salvato, le dichiara come sempre di amarla. Thomas spiega a Hope che voleva solo farle capire che anche i migliori a volte possono sbagliare. Entra Brooke e resta sbigottita. Il ragazzo spiega che nella vasca c'era una soluzione detergente e non acido. “Non avevamo intenzione di tenere il segreto” si difende Brooke “Stavo andando a dirlo a Ridge”. Thomas le consiglia di farlo immediatamente.

Venerdì 12 febbraio Shauna non ha fretta di andarsene da casa Forrester ma suppone di doverlo fare visto che Brooke sarà lì tra poco e non vuole complicare le cose tra Ridge e Brooke. Più tardi Brooke confessa a Ridge che Thomas sta bene e che Hope credeva di averlo ucciso accidentalmente. Lo stilista è stizzito, perché lei non gli ha detto subito di Thomas?

sabato 13 febbraio Thomas confessa a Steffy le sue intenzioni riguardo a Hope e insieme alla donna decidono di diventare una vera famiglia.

domenica 14 febbraio (ore 14) Ridge, deluso e amareggiato per il comportamento di Brooke, decide a malincuore di lasciarla. Ridge si confronta con Shauna a proposito del suo distacco da Brooke a causa di Thomas. Tra i due nasce un'attrazione emotiva.

