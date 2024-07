Beautiful, le trame dall’8 al 14 luglio 2024

Finn è in lizza per diventare primario in ospedale, ma confida a Li di temere che questo lo porterebbe a stare più tempo lontano dalla famiglia. Eric e Steffy festeggiano Carter per i suoi dieci anni di servizio nell'azienda. Steffy comunica a Hope che "Hope For The Future" sta per essere sospesa: le vendite non vanno bene perché alla linea manca un capo stilista geniale che sappia colpire nel segno. Proprio per questo Steffy ha convocato anche Thomas e Taylor.