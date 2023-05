Beautiful, le trame dall’8 al 14 maggio 2023

Steffy e Thomas convincono la madre a non ascoltare le accuse di Brooke e a stare vicino a Ridge, che però non prende decisioni. Sheila cerca di parlare con Taylor, ma viene fermata da Thomas che la accusa di aver diviso la sua famiglia, ora finalmente riunita.

Sheila fuori di sè dopo aver parlato con Thomas, sembra volergli rivelare ciò che ha fatto per allontanare Ridge da Brooke. Thomas, a sua volta, parlando con Sheila, capisce che è stata lei a far bere dell'alcool a Brooke la notte di Capodanno. Sheila gli chiede di non dirlo a nessuno e Thomas sembra indeciso sul da farsi.

Liam, Wyatt e Bill pranzano insieme e parlano della situazione di Brooke e Ridge. Brooke dice a Hope che forse deve arrendersi e accettare che Ridge stia con Taylor.