“Beautiful”, Tanner Novlan è il bel John Finnegan

È il dottore che ha curato Steffy dopo la caduta in moto e che assumerà un ruolo sempre più centrale nella soap Tanner Novlan Simona De Gregorio







A "Beautiful" il parterre di attori belli, affascinanti e aitanti è ricco. E ora se n’è aggiunto un altro: Tanner Novlan, il dottor John Finnegan che ha curato Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dopo la caduta in moto e che assumerà un ruolo sempre più centrale nella soap.

Nato a Paradise Hill, in un piccolo villaggio di provincia in Canada, a 21 anni si è trasferito negli Stati Uniti. Qui, per mantenersi agli studi di recitazione, lavorava in una società di costruzioni e faceva il modello. Poi sono arrivati piccoli ruoli in film e in episodi di serie come "Parenthood" e "Modern Love".

Ma la grande occasione è giunta lo scorso anno, quando è stato scelto per il ruolo di Finn. La soap non gli era affatto estranea: Tanner è infatti sposato dal 2015 con l’attrice Kayla Ewell, che ha interpretato Caitlin Ramirez in "Beautiful", e volto conosciuto dal pubblico per il ruolo di Vicky Donovan in "The Vampires Diares". In più, sempre in famiglia, Tanner ha ora la sua più grande fan: «Mia mamma va pazza per "Beautiful". Quando ho scoperto di aver ottenuto il ruolo, ho dovuto tenerglielo nascosto perché l’avrebbe detto al mondo intero. Era davvero eccitata. Basta pensare che ha chiamato il nostro cane Thorne!».

Riservato, poco incline alla vita mondana, a distoglierlo dalla routine c’è solo una passione: «In Canada sono cresciuto giocando a hockey su ghiaccio, ed è rimasto parte della mia routine di fitness anche quando mi sono trasferito a Los Angeles». Ma oggi qualcuno ha “scaldato” il ghiaccio: «Quando è nata mia figlia Poppy (oggi ha 2 anni, ndr) il mio mondo e le mie priorità sono cambiate per sempre. Voglio essere il miglior papà per lei. Perché è un ruolo che dura tutta la vita!».