“Brave and Beautiful”, Cesur è l’attore turco Kıvanç Tatlıtuğ

Ex giocatore di basket e modello, il protagonista della soap di Canale 5 dal nome... impossibile fa impazzire le fan italiane Kıvanç con Tuba Büyüküstün, la protagonista femminile di “Brave and Beautiful” Antonella Silvestri







Non è la classica storia con “principi azzurri” e fanciulle da salvare, ma un thriller sentimentale che, dopo aver conquistato il pubblico turco, sta facendo breccia nel cuore di quello italiano. Merito anche dell’affascinante protagonista, Kıvanç Tatlıtug. Un altro bellissimo attore proveniente dalla Turchia, proprio come Can Yaman, ormai diventato una star delle soap di Canale 5.

Ovviamente avete già capito, parliamo di “Brave and Beautiful” (che tradotto suona “coraggioso e bellissimo”), la soap che va in onda il pomeriggio su Canale 5, dove l’amore è solo un ingrediente dell’appassionante vicenda che ruota attorno al misterioso Cesur (Kıvanç, appunto) e alla bella Sühan (Tuba Büyüküstün). L’attrazione tra i due è evidente, quanto l’odio tra le rispettive famiglie. E la voglia di vendetta di lui…

La soap è stata girata in Turchia, a Tuzla e a Polonezköy, alle porte di Istanbul. Ma gli occhi, specie quelli femminili, non sono puntati sulle location, quanto e soprattutto su Kıvanç. Nato il 27 ottobre 1983 ad Adana, nel sud della Turchia, è il quarto di cinque fratelli e la sua famiglia possedeva un’antica pasticceria. Alto, biondo, occhi di ghiaccio, dalla bellezza statuaria, Kıvanç si è laureato in Design e comunicazione all’Università di Istanbul ed è stato un giocatore professionista di basket. Passione a cui ha dovuto rinunciare per un infortunio. Dopo che la madre ha inviato alcune foto del figlio alle agenzie di modelli, l’attore nel 2001 si è aggiudicato la fascia di “Best model of the world” e ha lavorato per qualche anno nel mondo della moda. Quindi ha debuttato sul piccolo schermo nella serie tv del 2005 dal titolo “Gümüs”. Da quel momento la sua carriera si è divisa tra cinema e tv, diventando in poco tempo uno degli attori più pagati in Turchia. Per il suo fascino e la sua popolarità, è stato soprannominato il “Brad Pitt del Medio Oriente”. Un paragone che, però, non è mai piaciuto all’attore.

Come ogni sex symbol che si rispetti, la sua vita privata è sempre stata al centro della cronaca rosa. Tante le relazioni che gli sono state attribuite, ma il suo cuore batte solo per una donna. Nel 2013, infatti, ha iniziato una relazione con la stilista Basak Dizer, diventata sua moglie con una cerimonia all’ambasciata turca a Parigi nel febbraio 2016. Kıvanç è molto attivo anche sui social. Su Instagram ha oltre tre milioni di follower. Intervistato dalla tv turca, il padre ha detto di lui: «Kıvanç è un vero Scorpione (il suo segno zodiacale, ndr): un tipo calmo, riflessivo e profondo. Prima di agire fa sempre una valutazione attenta e ragionata». Mentre la madre lo ha descritto come un dono del cielo per il quale nelle sue preghiere ringrazia ogni sera.