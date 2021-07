“Brave and Beautiful” e “Mr. Wrong”, le anticipazioni: Suhan ha un dubbio, chi è davvero Cesur?

Ecco quello che succederà nelle puntate di "Brave and Beautiful" in onda dal 12 al 16 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) e di "Mr. Wrong" in onda il 13 luglio su Canale 5 in prima serata Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and Beautiful"

Suhan (Tuba Buyukustun) ha una sensazione strana: Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) non la convince. È il cuore a parlarle, a suggerirle di non cedere al fascino di quest’uomo? O c’è qualcos’altro, più difficile da definire? Fatto sta che Suhan decide di seguire Cesur a Istanbul. Qui non lo sorprende solo con Banu (Gozde Turkpençe), la “fidanzata” che ha già avuto modo di conoscere (e non trovare simpatica) a Korludag, ma anche con il piccolo Omer (Aras Ongun): Cesur ha dunque una famiglia? Le spiegazioni di Cesur sono molto convincenti e si dipanano tra una cena e un dopo-cena a casa di Suhan, in una delle zone più chic della città… Ma nel cuore e nel cervello di Cesur non c’è spazio per avventure galanti: gli basta vedere qualcosa in quell’appartamento per sentire salire nuovamente alle stelle la sua voglia di vendetta. Altro che amore, dunque, Suhan non può che essere un bersaglio. Mentre Banu non può che essere la complice perfetta per il piano di Cesur, che inizia a progettare un’azione molto pericolosa, nella quale lo aiuterà Rifat (Mufit Kayacan), che era il migliore amico di suo padre e dunque sarà sempre al fianco di Cesur.

"Mr. Wrong": situazioni complicate

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Mr. Wrong"

Accusata di frode aziendale, Ezgi (Ozge Gure) finisce in prigione. Ozgur (Can Yaman), per starle vicino, si dichiara complice. Serdar (Serkay Tutuncu) riesce a farli scagionare, pensando di conquistare così Ezgi, ma intanto organizza una serie di “incidenti” ai danni del nuovo locale di Ozgur. Mentre Cansu (Fatma Toptas) e Levent (Gurgen Oz) si stanno per sposare, si accorgono che la piccola Zeynep (Ada Arca) è scappata. E le nozze saltano!