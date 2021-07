“Brave and Beautiful” e “Mr. Wrong”, le anticipazioni: un pericoloso intreccio di misteri

Ecco quello che succederà nelle puntate di "Brave and Beautiful" in onda dal 19 al 23 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) e di "Mr. Wrong" in onda il 20 luglio su Canale 5 in prima serata Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and Beautiful"

Suhan (Tuba Büyüküstün) sospetta che Rifat (Müfit Kayacan) e Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) non siano sinceri e chiede alla polizia informazioni su Rifat. Così viene a sapere che l’uomo è un ex poliziotto e che è stato congedato per aver commesso un furto. Intanto, Bülent (Serkan Altunorak) sta indagando sulla proposta di Cesur di investire in borsa e scopre che è fra i soci delle imprese che devono fondersi, quindi immagina che stia tentando di raggirarli. In realtà, la fusione poi avviene e l’unico a guadagnarci è Kemal (Fırat Altunmeşe), che si è fidato delle parole di Cesur. Quando poi il ragazzo annuncia di aver trovato nel suo terreno delle monete antiche, fa andare su tutte le furie Tahsin (Tamer Levent), pentito di avergli ceduto quella terra. Nel frattempo, Madre Belkis muore. La notizia insospettisce Cesur, perché crede non si tratti di una morte naturale, e decide di trasferire a casa sua la madre Fügen (Tilbe Saran). Ma, mentre vaga smarrita nel bosco vicino casa di Cesur, la donna si imbatte in Tahsin. Lui capisce che è la madre di Cesur e la riporta dal figlio. Fügen però scopre che l’uomo che l’ha riaccompagnata è Tahsin Korludag e si mette a gridare terrorizzata...

"Mr. Wrong": l’amore trionfa!

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Mr. Wrong"

Gran finale per la soap turca. Il matrimonio di Levent (Gurgen Oz) e Cansu (Fatma Toptas) salta. E Cansu decide di lasciare l’uomo. Ozgur (Can Yaman) ed Ezgi (Ozge Gurel) sono sempre alle prese con i problemi del Laguna, messo sotto sequestro dalla Finanza. Serdar (Serkay Tutuncu) incastra Tolga (Serhat Paril) che, per evitare la prigione, restituisce il locale al cugino. Pieno di entusiasmo, Ozgur propone a Ezgi di sposarlo.