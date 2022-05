“Brave and beautiful”, le anticipazioni: Cesur pronto a tutto per la verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Hϋlya (Zeynep Kızıltan) cerca di sedurre Tahsin (Tamer Levent), ma lui decide di allontanarla dalla tenuta. Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) fa rapire Riza (Yiğit Özşener) e lo rinchiude in una gabbia per costringerlo a dire la verità. Sühan (Tuba Büyüküstün), sospettando qualcosa, lo segue e fa un patto con Riza: lo libererà e in cambio lui non dirà nulla a nessuno. Ma proprio in quel momento sopraggiunge Cesur. Intanto Adalet (Nihan Büyükağaç) con uno statagemma riesce a fuggire dal carcere e si nasconde nello chalet di Tahsin, che la raggiunge. La donna vorrebbe che fuggissero insieme all’estero, ma Tahsin vuole restare per proteggere Sühan da Riza. A quel punto Adalet chiama Riza e gli propone di incontrarsi nel bosco. Qui lo minaccia con la pistola dicendogli che merita di morire e che, solo uccidendolo, finalmente Tahsin non avrà più niente di cui preoccuparsi. Cesur viene a sapere che Adalet è evasa e, nonostante le raccomandazioni di tutti di non mettersi di nuovo nei guai, indaga per capire che fine abbia fatto e per scoprire che cosa abbia in mano Riza per ricattare Tahsin e Sühan.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 maggio)

Şirin sospetta che sia stato Riza a uccidere suo padre e lo confida a Sühan. Intanto Riza convince il Mendicante a confessare di essere lui l’assassino di Salih in cambio di denaro. Cesur ottiene un colloquio con il Mendicante in cella, ma per ora riesce solo a insinuare nell’uomo il dubbio che Rıza lo ha usato e lo potrebbe uccidere. Cahide scopre che Bülent fa il doppio gioco e lo ricatta a sua volta. Necla va a trovare Adalet in carcere e involontariamente le rivela che Tahsin ha un male incurabile. Mihriban si candida sindaco.

Le anticipazioni dal 9 al 13 maggio