“Brave and beautiful”, le anticipazioni: Cesur riesce a smascherare Riza

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 22 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Riza (Yiğit Özşener) convince Salih (Okday Korunan) ad aiutarlo per fermare Tahsin (Tamer Levent), che ha licenziato tutti gli operai. Korhan (Erkan Avcı), sopraffatto dagli inganni della moglie e dalle continue discussioni con il padre, decide di togliersi la vita. Ma Sühan e Cesur ( Kıvanç Tatlıtuğ) arrivano in tempo per portarlo in ospedale e salvarlo. Quando si riprende, Cesur lo ospita a casa sua e gli mostra che ha installato una videocamera a Korludag per controllare le mosse di Tahsin. Tahsin, ignaro di essere ripreso dalla telecamera che Cesur ha nascosto nel suo salotto, ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan (Ali Pinar) per salvare Adalet (Sibel Kasapoğlu) dalla prigione. Cesur usa il video per ricattarlo e lo costringe a cedergli tutte le quote della società. Hülya ( Zeynep Kızıltan) abbandona suo figlio Zafer nel giardino dei Korludag con un biglietto. Sühan decide di convincere il padre a riunire il bambino alla madre naturale, ma Tahsin decide di far vivere Hülya alla tenuta. Intanto Cesur scopre Riza nel suo studio e, insospettito, escogita un piano per mettere alla prova la sua lealtà. Sühan fa credere a Cesur, che ha scoperto che la moglie è incinta, di avere abortito.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 aprile)

Tahsin va a casa di Cesur e lo minaccia, intimandogli di divorziare dalla figlia. Korhan affronta Bϋlent al ristorante, dove sta cenando con Banu, e lo accusa di essere l’amante di sua moglie. Sϋhan riceve una telefonata da un uomo che le chiede soldi in cambio del nome dell’assassino della madre di Cesur. Ahmet, il caporeparto della fabbrica, dice a Cesur che farà il possibile per convincere i colleghi a scioperare per evitare il licenziamento. Ma Tahsin lo viene a sapere e lo ricatta. Intanto Sϋhan scopre di essere incinta.

Le anticipazioni dal 19 al 22 aprile