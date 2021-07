“Brave and Beautiful”, le anticipazioni: Cesur vittima del complotto di Cahide

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 6 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Tahsin (Tamer Levent) va a trovare Sühan (Tuba Büyüküstün) a Istanbul e le spiega che la sua relazione con Adalet (Nihan Büyükağaç) è sincera, che lei lo ama. Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) viene accusato di aver scritto una mail in cui dice che Tahsin aveva intenzione di far fallire il progetto della costruzione dei grattacieli. L’uomo nega di essere l’autore della mail e chiede che vengano svolte delle indagini. Intanto il piano ideato da Bϋlent (Serkan Altunorak) e Cahide (Sezin Akbaşoğulları) va avanti. I due coinvolgono Turan (Serhat Parıl) facendogli credere che Cesur vuole ucciderlo. Cesur, attirato nella trappola di Cahide, resta ferito da Turan e, dopo un’operazione d’urgenza, viene dichiarato fuori pericolo. E, quando Sühan va a trovarlo, le rivela che Tahsin è l’assassino di suo padre e che, per ottenere giustizia, ha dovuto cambiare identità. Turan insegue l’auto di Bϋlent, lo costringe a fermarsi e lo minaccia di vuotare il sacco sul piano ordito da lui e Cahide. Şirin (Irmak Örnek) scopre che Cesur ha raccontato la sua storia a Kemal (Fırat Altunmeşe) e gli rivela che Sühan le ha confessato di essere innamorata di lui.

Adalet, dopo essersi sposata con Tahsin, cerca di riconciliarsi con Sühan, scossa dalle nozze del padre. Tahsin chiede a Mehmet di svolgere ulteriori indagini sulla morte della moglie e del figlio di Hasan. Cesur informa i suoi soci di aver acquistato le terre dai contadini per destinarle alla produzione di olio di semi di zucca. Rifat intanto va a Istanbul con Cesur per incontrare Mithat, uno dei vecchi amici di Hasan e Tahsin. Sühan si prende cura della madre di Cesur e comincia a sospettare della sincerità del padre.

