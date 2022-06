“Brave and beautiful”, le anticipazioni: finalmente, la felicità!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 30 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.20) Simona De Gregorio







Siamo ormai vicini all’epilogo dell’avvicente soap turca, che terminerà giovedì 30 giugno. Sühan (Tuba Büyüküstün) viene sequestrata da Riza (Yiğit Özşener) ma riesce a farsi notare da un uomo di passaggio vicino alla casa dov’è prigioniera e ad avere in prestito il suo telefono per chiamare Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Cesur e Tahsin (Tamer Levent) corrono a salvarla. Ma Riza scopre tutto e prepara un ultimo piano diabolico, in cui Sühan resta coinvolta finendo in coma in ospedale. Riza, intanto, sta per lasciare il paese su una barca, ma viene attirato da Cesur e Tahsin (Tamer Levent) in una trappola. Tahsin mette fuori gioco Cesur e resta solo con Riza per compiere la sua vendetta. Intanto, in ospedale, Sühan entra in travaglio e i medici avvisano Sirin (Irmak Örnek), la sua migliore amica, che potrebbe non sopravvivere allo shock del parto. La barca con Tahsin e Riza salta in aria davanti a Cesur. Ancora incredulo, l’uomo corre in ospedale e scopre di essere diventato padre e che Sühan è uscita dal coma. Così finalmente i due possono voltare pagina e iniziare una nuova vita.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 giugno)

Hϋlya viene arrestata per l’omicidio del dottor Nedim e Bϋlent per il rapimento del piccolo Zafer. Cesur, con l’aiuto di Rifat, riesce a liberare Omer e consegna il complice di Riza al procuratore. L’uomo accetta di collaborare con la polizia in cambio di uno sconto di pena. Sϋhan è stanca di recitare la commedia per non insospettire Riza. Tahsin va a fare visita a sua figlia e rivela a Cesur che suo padre Hasan era stato adottato dal ricco Muzafer e da sua moglie Bahar. Intanto Tahsin è ignaro che Korhan è morto.

Le anticipazioni dal 27 al 30 giugno