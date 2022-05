“Brave and beautiful”, le anticipazioni: finalmente sposi, ma sempre in pericolo…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 maggio al 3 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e Suhan (Tuba Büyüküstün) stanno per sposarsi, ma Riza (Yiğit Özşener) mette in atto un nuovo piano per rovinare la loro felicità, coinvolgendo Bulent (Serkan Altunorak), Hulya (Zeynep Kızıltan) e Cahide (Sezin Akbaşoğulları). Bulent racconta a Tahsin (Tamer Levent) la verità su Cesur e l’uomo si precipita da Suhan a intimarle di non sposare il suo nemico. Intanto, qualcuno ha messo qualche sostanza nell’acqua di Suhan, che all’altare, sviene e deve essere ricoverata in ospedale. Nel frattempo, il notiziario annuncia che una nave è affondata a causa di un incendio e tra i passeggeri c’era Rıza. Ma Cesur non crede sia morto perché il corpo non è stato ritrovato. Bulent è il principale sospettato dell’avvelenamento di Sühan. Confessa di essere stato rapito da Riza per compiere il crimine, ma di essersi tirato indietro all’ultimo momento. Intanto viene trovato nella borsetta di Cahide il flacone del farmaco. Cahide viene arrestata anche se proclama la sua innocenza. L’indagine sembra chiusa. Cesur e Sühan finalmente si sposano. Ma Riza è riuscito a scendere dalla nave prima che salpasse ed è tornato a Korludag...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 maggio)

Bülent ricatta Cahide per farsi consegnare il piccolo Zafer. Hϋlya, fuori di sé, va quindi a cercare suo figlio a casa di Bulent. Riza, nonostante il fallimento del suo piano, trama ancora qualcosa per realizzare la sua vendetta. Korhan è ora sia il presidente del consiglio direttivo che il proprietario dell’azienda di famiglia. Ed è deciso a chiedere il divorzio a Cahide. Tahsin chiede di nuovo notizie di Adalet e Cahide s’inventa che si è trasferita all’estero. Serhat mette degli agenti a sorvegliare la casa di Cesur.

Le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno