“Brave and beautiful”, le anticipazioni: giochi di ricatti e minacce

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Brave and beautiful"

Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) scopre il video che incrimina Tahsin (Tamer Levent) della morte di Salih (Okday Korunan), ma non ha il coraggio di consegnare le prove alla polizia per amore di Sühan (Tuba Büyüküstün). Hülya (Zeynep Kızıltan) minaccia Bülent (Serkan Altunorak) di consegnare a Cahide (Sezin Akbaşoğulları) la penna usb dove confessa di aver appiccato il fuoco alla casa di Cesur. Şirin (Irmak Örnek) affronta Tahsin e gli dice che ha la prova che ha assassinato suo padre e che la consegnerà al procuratore. Ma Tahsin avverte Riza (Yiğit Özşener), che fa sostituire la penna nella borsa di Şirin. Nel frattempo Sühan decide di tornare a vivere con Cesur per un periodo di prova. Riza, in cambio del favore che ha fatto a Tahsin, pretende che gli intesti la tenuta. Şirin non sopporta di non poter provare che suo padre è stato ucciso da Tahsin, ma mentre ne parla con Kemal (Fırat Altunmeşe), Cahide ascolta la conversazione e s’infuria con Korhan (Erkan Avcı) perché glielo ha tenuto nascosto. Korhan le fa promettere di mantenere il segreto. Cesur è accecato dalla rabbia e vuole uccidere Rıza a tutti i costi...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 maggio)

Korhan porta a casa Reyhan, ma i rapporti tra la domestica e Cahide sono tutt’altro che idilliaci. Hülya capisce che Adalet si nasconde nello chalet di Tahsin e fa una segnalazione alla polizia. Mihriban chiede a Cesur di aprire il comizio elettorale, che viene interrotto da Tahsin. Bülent ha un duro scontro con Mihriban, poi chiede a Banu di sposarlo. Rifat riesce a ottenere i tabulati telefonici di Riza e a rintracciare l’uomo al quale ha inviato le prove per incastrare Tahsin. Cesur cerca di scoprire dove sia Adalet.

Le anticipazioni dal 16 al 20 maggio