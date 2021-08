“Brave and Beautiful”, le anticipazioni: il piano di Cahide contro Korhan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Banu (Gözde Türkpençe) è convinta che sia stato Tahsin (Tamer Levent) a incaricare Turan (Serhat Parıl) di uccidere Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Quest’ultimo però capisce che dietro c’è Bulent (Serkan Altunorak). Tahsin cerca di far credere a Cesur che suo padre si è suicidato, ma lui continua le sue indagini. Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya (Zeynep Kızıltan) intanto portano avanti il loro piano per nascondere la finta gravidanza: Hülya si fa trovare in una situazione ambigua con Korhan (Erkan Avcı), Cahide li sorprende e lascia il marito. Tahsin fa manomette l’auto di Cesur, ma non sa che Sϋhan (Tuba Büyüküstün) è con lui. L’auto va fuori strada, ma Cesur riesce a salvare Sϋhan. Tahsin ha un malore e viene ricoverato. In seguito all’incidente, Sühan e Cesur si fermano in un hotel. Lui riesce a rubarle la carta d’identità e la dà a Rifat (Müfit Kayacan). Subito dopo Sühan viene rapita e portata nell’officina di Rifat. Ma Cesur capisce che il rapimento è organizzato da Tahsin per incastrarlo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 luglio al 6 agosto)

Tahsin inizia a sospettare che Cesur sia il figlio di Hasan e, per liberarsi di lui una volta per tutte, gli tende una trappola attraverso Mithat.¶Kemal ascolta per caso Banu e Cesur mentre parlano di Tahsin. Quindi Cesur lo prende da parte e gli rivela tutta la verità. Adalet e Tahsin decidono di partire per Capodanno e andare in Europa. Cahide riesce a convincere Korhan a far rimanere Hülya a casa loro. Intanto le due donne inventano una storia per giustificare le reazioni di Turan che vuole smascherarle.

Le anticipazioni dal 9 al 13 agosto