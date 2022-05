“Brave and beautiful”, le anticipazioni: la vendetta contro Cahide

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Simona De Gregorio







Tahsin (Tamer Levent) ha perso la memoria. Sühan (Tuba Büyüküstün) trova nel telefono del padre alcuni messaggi di Adalet (Nihan Büyükağaç) e scopre che provengono da un telefono di Riza (Yiğit Özşener). Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), convinto che Riza abbia ucciso Adalet, vuole a tutti i costi che venga arrestato e dichiara pubblicamente che è un assassino, mandandolo su tutte le furie. Riza attira quindi Cesur nel luogo dove è sepolta Adalet. Quando arriva, Cesur apre una porta e viene raggiunto da un colpo di pistola. Ma per fortuna indossa un giubotto antiproiettile. Hülya (Zeynep Kızıltan) chiede aiuto a Turan (Serhat Parıl) per ritrovare il piccolo Zafer e l’uomo viene convinto da Bülent (Serkan Altunorak) ad allearsi con lui per vendicarsi di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e di Hülya. Turan recupera il bimbo, ma fa credere a Hülya che il rapimento fosse stato architettato da lui con la complicità di Cahide. Intanto Bülent ha un duro confronto con la madre in cui l’accusa di preferire Cesur a lui.

Tahsin trova un biglietto nella tasca della giacca di Salih in cui ci sono le istruzioni per il rapimento e l’omicidio di Fϋgen. Banu manda all’aria il matrimonio, nonostante Mihriban cerchi di convincerla a perdonare Bϋlent. Riza intuisce che Sühan è incinta e cerca di provocare Cesur e farsi picchiare, così da poterlo denunciare. Cahide decide di consegnare a Cesur la prova che incastra Bülent per l’incendio. Cesur, infuriato con Riza, si mette sulle sue tracce ma quando lo trova non riesce a ucciderlo.

